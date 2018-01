Madri celebra missa em memória das vítimas de atentados Líderes políticos de todo o mundo se uniram hoje à familia real espanhola e aos parentes e amigos das 190 vítimas os atentados ferroviários ocorridos no último dia 11 de março em Madri, para uma missa celebrada na Catedral de la Almudena, a principal da cidade. ?Temos chorado juntos? disse o presidente da Conferência Episcopal espanhola e arcebispo de Madri, Dom Antonio María Rouco Varela. O maior altar da catedral estava coberto por um enorme pano branco adornado com um laço preto, em sinal de luto. Oito cardeais e 20 bispos celebraram a cerimônia. ?Uma enorme dor está preenchendo as suas vidas e de suas famílias desde o dia negro no qual a brutal violência terrorista, planejada e executada com grande crueldade, pôs fim à vida de seus entes queridos?, disse Rouco Varela. ?Desde o primeiro momento - na angustiada busca e inevitável identificação de seus parentes queridos -, a sua dor passou a ser a dor da nossa querida cidade de Madri, da Espanha e, muito rapidamente, de todo o mundo?, afirmou. Entre os presentes estava o presidente da França, Jacques Chirac; o primeiro-ministro britânico, Tony Blair; o príncipe Charles, da Inglaterra; o chanceler alemão, Gerhard Schroeder; o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell; e mais de dez chefes de estado ou de governo, entre eles, o primeiro-ministro japonês, Yoshiro Mori. Antes de começar a missa, um homem não identificado gritou: ?senhor Aznar, o considero responsável pela morte do meu filho?, dirigindo-se ao presidente espanhol, José Maria Aznar a quem muitos espanhóis acusam de ter dado motivo para os atentados ao apoiar os Estados Unidos na invasão do Iraque.