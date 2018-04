Madri recebe dados sobre tráfico em solo argentino A Justiça espanhola recebeu da Polícia Federal da Argentina e da Interpol informações detalhadas sobre quadrilhas de traficantes mexicanos em conexão com criminosos da Colômbia. A intenção é cruzar dados sobre o trajeto de aeronaves usadas pelos irmãos Eduardo e Gustavo Juliá - presos no dia 2 com Matías Miret - com a investigação sobre a modelo colombiana Angie Sanclemente Valencia, detida em Buenos Aires ao tentar embarcar para a Europa com 55 quilos de cocaína.