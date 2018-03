Madri sediará Jornada Mundial da Juventude em 2011 O papa Bento XVI revelou hoje que a cidade de Madri sediará a próxima Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no ano de 2011. "A próxima Jornada Mundial da Juventude será realizada em Madri, na Espanha. Até esse momento, oremos uns pelos outros, e demos perante o mundo nosso testemunho de Cristo. Deus abençoe a todos!". O papa fez o anúncio ao final da missa que celebrou no hipódromo de Randwick de Sydney, na Austrália, e com a qual encerrou a atual edição da Jornada Mundial da Juventude, que teve início na última terça-feira. ?Estou ansioso por reencontrá-los dentro de três anos?, afirmou o pontífice. A Jornada Mundial da Juventude é o maior acontecimento religioso do mundo, segundo seus organizadores, e reúne, a cada três anos, milhares de jovens católicos procedentes de dezenas de países.