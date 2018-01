Maduro anuncia reforma de ministérios após derrota eleitoral

CARACAS - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou uma reforma ministerial após a derrota chavista na eleição legislativa de domingo. O governo iniciou nesta quarta-feira, 9, uma série de medidas e promessas para tentar dificultar a vida dos 112 deputados opositores que tomarão posse na Assembleia Nacional no dia 5. Também prometeu vetar qualquer medida para libertar os opositores presos.

O atual presidente do Legislativo, Diosdado Cabello, afirmou no início da madrugada que a atual Assembleia, de maioria chavista, nomeará “antes do fim de seus trabalhos” novos magistrados para ocupar o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ). A prerrogativa de indicar os integrantes da mais alta corte passará às mãos da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), que conquistou a maioria qualificada de dois terços para a próxima legislatura.

Maduro ainda prometeu transferir “para as mãos dos trabalhadores” o controle dos canais audiovisuais da Assembleia - a emissora ANTV e a Rádio AN. O presidente não detalhou, no entanto, qual será exatamente o modelo de gestão.

Em outra frente, o chavismo repetiu ontem em canais oficiais de TV e em pequenos comícios improvisados na Praça Bolívar, em Caracas, que os opositores tratarão de revogar a Lei Orgânica do Trabalho, criada por Hugo Chávez. Maduro prometeu vetar qualquer tentativa de mudança “contra o povo” nos projetos que a oposição levar adiante no novo Legislativo.

A tensão entre as correntes internas do Grande Polo Patriótico ficou evidente ontem durante um pronunciamento à imprensa convocado por dois ex-ministros chavistas, Jorge Giordani e Hector Navarro. Após terem sido afastados do núcleo do poder por tendências concorrentes ligadas a Maduro e ao atual presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, os dois passaram a integrar o grupo Marea Socialista, mais à esquerda dentro do chavismo.

O evento foi interrompido por um grupo de cerca de 40 integrantes de um “coletivo” autodenominado “23 de Enero em Vanguarda” - o bairro 23 de Enero, um dos redutos históricos do chavismo, também deu, pela primeira vez, vitória à oposição no domingo. O grupo tumultuou a apresentação dos ex-ministros gritando palavras de ordem e exigindo fidelidade a Maduro.

Antes da interrupção, Giordani tratava do resultado eleitoral como “um desastre” e prova de que a direção do Partido Socialista da Venezuela (PSUV) fracassou. “Temos de recomeçar, mas não do zero. O governo, o partido, (devem) consolidar a união entre povo e Forças Armadas. É preciso refundar a república sem perda de tempo”, disse o ex-ministro, que ocupou a pasta do Planejamento em três períodos distintos entre 1999 e 2014. O ex-ministro ainda afirmou que “um terço” da renda obtida com o petróleo tem escoado pelo ralo da corrupção. “A PDVSA voltou a se tornar um Estado dentro do Estado. Não há quem a controle. O que é isso?”

Navarro, que foi ministro da Energia entre 2012 e 2013, também criticou a atual direção do partido chavista. “O PSUV começou a se comportar como a AD (Ação Democrática) e o Copei na Quarta República, com o ‘homem da mala’ no partido atropelando a vontade popular.” AD e Copei se revezaram no poder por cerca de 40 anos na “Quarta República”, pacto que deixou de ocupar o poder com a eleição de Hugo Chávez em 1998.