Maduro avalia 'premiar' beneficiário de programa social que votar em eleição presidencial

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou neste sábado, 28, que avalia premiar os beneficiários do carnê da pátria - programa de auxílio do governo - que votem nas eleições presidenciais de 20 de maio.

+ Cúpula da OEA sobre crise venezuelana busca ‘deslegitimar’ eleições, diz Caracas

"Todos que tiverem o carnê da pátria devem votar (...) Estou pensando em dar um prêmio ao povo da Venezuela que vá votar neste dia, com o carnê da pátria", disse Maduro em um comício no Estado de Anzoátegui, no nordeste do país.

"Pela democracia, pela liberdade, dando e dando: recebo meu direito social ao trabalho, ao estudo, à pensão, mas dou meu voto à pátria", declarou Maduro.

Os principais adversários de Maduro nas eleições, o ex-governador Henri Falcón e o pastor evangélico Javier Bertucci, têm denunciado o uso da máquina estatal por parte do presidente, especialmente no que diz respeito às verbas públicas.

+ Maduro anuncia plano para repatriar venezuelanos que deixaram o país

Apenas neste sábado, o canal estatal VTV transmitiu três comícios de Maduro. Na segunda-feira passada, o presidente apareceu seis vezes no mesmo canal, entregando 36 casas.

Em suas mensagens na TV, Maduro oferece novos bônus - que entrega mensalmente desde dezembro - e a melhora nos programas de distribuição de cestas básicas e alimentos subsidiados, em meio a um desabastecimento generalizado e uma inflação que deve atingir os 13.800% em 2018, segundo o FMI.

Na quarta-feira, Falcón entregou uma lista de exigências ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE), incluindo o fim da propaganda nos meios estatais.

A maioria dos partidos de oposição decidiu boicotar as eleições presidenciais diante da falta de garantias e transparência. / AFP