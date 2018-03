Maduro dança e canta ‘Despacito’ para atacar oposição venezuelana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se apresentou formalmente como candidato às eleições de 22 de abril, que não terão a participação dos principais líderes opositores.

"Todos com Maduro, lealdade e futuro" foi o refrão para a aparição do presidente no palco ao lado de sua mulher, Cilia Flores, diante da sede do Poder Eleitoral em Caracas. "Estou mais pronto do que nunca para as batalhas que virão. Estou aqui porque sou um presidente do povo", afirmou ele, que dançou com Cilia no palanque diante de milhares de partidários.

Durante o evento organizado pelo regime chavista, houve um momento “musical” no qual Maduro cantou uma canção para atacar os seus adversários ao ritmo de “Despacito”, segundo o portal de notícias Infobae.

“Que opção resta a eles? Eu vou lhes dizer suavemente. Como é a canção?”, disse o líder chavista no início do discurso aos presentes.

Pouco depois, Maduro dirigiu uma crítica ao líder opositor Henry Ramos Allup, ex-presidente do Parlamento. “Vou te dizer Ramos Allup. Suavemente, para que entre lentamente e entenda bem a ideia que descrevi”, cantou o presidente. Algumas dessas palavras em espanhol são proferidas várias vezes na canção “Despacito”.

Ainda de acordo o Infobae, Maduro continuou: "Lentamente, vamos com tudo, 10 milhões de votos (...)".

O líder venezuelano terá três rivais na campanha presidencial: o dissidente e ex-governador Henri Falcón, o pastor Javier Bertucci e o chavista afastado Reinado Quijada. Apesar de 75% de rejeição, analistas dizem que Maduro é favorito.