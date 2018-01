Maduro demonstra apoio à Dilma Rousseff no Twitter

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, demonstrou apoio à presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira, 20, em seu perfil oficial no Twitter. Sindicalistas em cidades de 15 estados brasileiros fazem hoje protestos a favor do governo e contra o impeachment de Dilma.

No início da tarde, Maduro compartilhou uma foto da chefe de Estado brasileira ao lado do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, morto em 2013, acompanhada da frase: "Diante de ataques desestabilizadores, os povos do mundo demonstram união". Logo em seguida, compartilhou outra imagem de Dilma, dessa vez ao lado do ex-presidente Lula.

Mais tarde, Maduro decidiu fazer um tuíte próprio. Postou imagens de Dilma e Lula e escreveu "Junto-me à jornada mundial de solidariedade e amor com o Brasil #LulaDilmaSomosTodos #AméricaLatinacomBrasil Venceremos".

Me sumo a la jornada Mundial de Solidaridad y Amor con Brasil #LulaDilmaSomosTodos #AmericaLatinaConBrasil Venceremos pic.twitter.com/7uq8HajgEd — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 20, 2015