Maduro diz que Álvaro Uribe planeja assassiná-lo

Uribe governou a Colômbia de 2002 a 2010 e foi por anos um opositor declarado de Chávez e do governo socialista venezuelano. O ex-dirigente colombiano não foi encontrado para comentar as acusações.

Além de Uribe, o governo da Venezuela fez declarações públicas dizendo que os Estados Unidos conspiram para derrubar o comando socialista do país. Entre elas, Maduro acusou o país de provocar, de alguma forma, o câncer que matou Chávez. As informações são da Associated Press.