Maduro diz que EUA não devem 'se meter' na instalação da nova assembleia venezuelana

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comentou na noite de segunda-feira, 4, as manifestações de preocupação do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a instalação do novo Parlamento venezuelano e afirmou que Washington não tem que "se meter" nos assuntos "que são dos venezuelanos".

"Hoje (ontem) o Departamento de Estado emitiu um comunicado, como se eles governassem a Venezuela, se metendo nos assuntos que só são da Venezuela, ninguém deve se meter", disse Maduro em pronunciamento no palácio de Miraflores.

Maduro também criticou o fato de o ex-premiê Espanha Felipe González também ter opinado sobre a nova Assembleia Nacional (AN), resultado das eleições legislativas realizadas no dia 6 de dezembro passado, nas quais a oposição conquistou a maioria qualificada, com 112 cadeiras contra 55 obtidas pelo chavismo.

A Casa Branca mostrou sua preocupação ao considerar que o governo da Venezuela "interfere" na Assembleia escolhida em dezembro.

O novo Parlamento venezuelano de maioria opositora será instalado nesta terça-feira sob um clima de tensão, após a decisão do Tribunal Superior de Justiça de suspender a posse de três deputados opositores e de um chavista, e depois de os dois grupos convocarem manifestações para acompanhar seus legisladores. / EFE