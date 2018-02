Maduro diz que líderes regionais 'o temem' e promete ir a cúpula no Peru

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu nesta quinta-feira, 15, desafiar o veto do governo peruano à sua presença na Cúpula das Américas, que deve reunir chefes de Estado do continente entre 13 e 14 de abril, em Lima. O governo do presidente Pedro Pablo Kuczynski declarou nesta semana que Maduro não é bem-vindo no país.

“Têm medo de mim? Não querem me ver em Lima? Verão, pois irei – chova, trovoe ou relampeje. Por ar, mar ou terra chegarei à cúpula com a verdade da Venezuela”, disse Maduro à imprensa.

Na terça-feira, em reunião do chamado Grupo de Lima – grupo de 14 países que monitoram a crise venezuelana – o convite para Maduro participar da cúpula foi desfeito.

“Querem repetir com a Venezuela o que fizeram com Cuba”, disse Maduro em referência à suspensão da ilha da Organização dos Estados Americanos (OEA), após a chegada de Fidel Castro ao poder. "Na Venezuela mandam os venezuelanos, não o Grupo de Lima, não Pedro Pablo Kuczynski, não (o presidente da Colômbia) Juan Manuel Santos. Mandam as instituições e os venezuelanos.”

Maduro, que tem a desaprovação de 75% dos venezuelanos, chamou o grupo de lima de “clube dos governos mais impopulares do planeta”, em referência aos índices de popularidades ruins de Kuczynski, que recentemente escapou de uma destituição no Congresso.

Em virtude do colapso econômico do país, a Venezuela sofre com a grave escassez de alimentos e remédios e hiperinflação. O adiantamento das eleições para abril prejudicou a oposição, agrupada na Mesa da Unidade Democrática (MUD), que, seriamente dividida e enfraquecida, ainda não decidiu se participará da disputa.

O Grupo de Lima é integrado por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Costa Rica, e também contou com a adição nos últimos dias de Estados Unidos, Guiana e Santa Lúcia.

O grupo foi criado em agosto de 2017 diante da impossibilidade de aprovar resoluções sobre a Venezuela na Organização dos Estados Americanos (OEA) pelo bloqueio de alguns países aliados ao chavismo./ EFE e AFP