Maduro diz que Venezuela está ‘em batalha’ para salvar Mercosul da ‘tríplice aliança’

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na terça-feira que seu país "se declara em batalha" para salvar o Mercosul da chamada "tríplice aliança", formada por Argentina, Brasil e Paraguai, ao mesmo tempo em que agradeceu ao Uruguai pela "força moral".

"A Venezuela está na batalha para salvar o Mercosul da tríplice aliança de extrema-direita que pretende destruir o bloco, e agradeço ao presidente Tabaré Vázquez, ao povo do Uruguai por toda a força moral que demonstraram", disse.

O presidente fez as declarações em seu programa de rádio e televisão "Em contato com Maduro", no qual também afirmou que pode demonstrar aos países fundadores do Mercosul que a Venezuela tem cumprido mais acordos e implementado mais mecanismos que os outros membros do bloco.

Maduro afirmou ser um "escândalo" que o governo brasileiro tenha tentado "em vão e de maneira ilegal" pressionar o Uruguai para que integrasse à "tríplice aliança" com o objetivo de retirar a Venezuela da presidência do Mercosul.

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela divulgou na segunda-feira um comunicado em que afirma que os governos da Argentina, do Brasil e do Paraguai não respeitam as normas do Mercosul e persistem em "violar os tratados fundadores" do bloco.

O chanceler uruguaio, Rodolfo Nin Novoa, teria dito diante de uma comissão parlamentar que o Brasil quis "comprar o voto" de seu país para que se posicionasse contra a transferência da presidência do Mercosul para a Venezuela.

O ministro brasileiro José Serra disse ter recebido com "profunda insatisfação e surpresa" as declarações de seu colega uruguaio. / EFE