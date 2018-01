Maduro nomeia Samuel Moncada novo chanceler da Venezuela

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou nesta quarta-feira como novo ministro das Relações Exteriores o embaixador do país na OEA, Samuel Moncada, para o lugar de Delcy Rodríguez, que deixa o cargo para se candidatar a deputada na recém-convocada Assembleia Nacional Constituinte.

Maduro disse, durante uma reunião de ministros transmitida pela TV, que nomeou Moncada "para manter o combate pela verdade de nossa pátria" diante do que ele denunciou como uma campanha impulsionada pelos Estados Unidos contra seu governo na Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Além de ter boa lábia, mexe as mãos, compadre. Às vezes até o melhor dos diplomatas tem de estar preparado para a diplomacia do 'tatequieto (soco na gíria venezuelana)'", disse Maduro, referindo-se a uma briga entre o diplomata e um ativista de oposição no Balneário mexicano de Cancún.

Em 1º de junho, Maduro anunciou que Rodríguez e a primeira dama Cilia Flores seriam candidatas a integrar a Assembleia Constituinte.

O presidente também elogiou a chanceler demissionária, que está em Cancún, onde os chanceleres dos países-membros da OEA realizam uma assembleia e na qual foi discutida a crise na Venezuela sem que tenha sido firmado um texto conjunto sobre o país caribenho.

"O trabalho de Delcy Rodríguez fez se perde de vista e eu o digo não como presidente, o digo como chanceler. Ela defendeu como uma tigresa a paz, a soberania e a independência da Venezuela", disse Maduro, que foi chanceler de Hugo Chávez entre 2006 e 2013, quando o presidente morreu.

Maduro festejou como "uma vitória" a falta de acordos sobre a Venezuela ba OEA, apesar de o país ter iniciado em abril o processo de saída da organização, acusando-a de "intervencionismo".

Rodríguez estava no cargo desde dezembro de 2014 e agora se apresentará como candidata a corredatora da eventual nova Constituição e, por lei, não poderia exercer um cargo público.

Já Moncada deixa seu cargo como embaixador da Venezuela na OEA, o qual ocupava desde 27 de março deste ano. / EFE e AFP