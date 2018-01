Maduro pede que trabalhadores se comprometam por escrito a votar nele

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu nesta quarta-feira, 24, que os simpatizantes do chavismo formem comitês de trabalhadores em "todos os setores", incluindo a estatal petroleira PDVSA, para que "se comprometam por escrito" a votar nele nas próximas eleições.

++ Perseguição de Maduro dificulta campanha de rivais

O anúncio da candidatura foi feito durante um evento com transportadores em Caracas, na capital do país. "Quero ter um comando de campanha central da classe trabalhadora que tenha a direção de todos os trabalhadores e que eles se comprometam por escrito a votar no candidato da pátria Nicolás Maduro", disse o mandatário, que concorrerá nas eleições antecipadas para o fim de abril.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Assembleia Constituinte, que governa o país com poder absoluto, antecipou na terça-feira, 23, a votação que, tradicionalmente, ocorre em dezembro. O poder eleitoral ainda definirá a data exata.

Ao pedir a criação de comitês, Maduro mencionou duas empresas públicas: a PDVSA - coluna vertebral da economia venezuelana, fonte de 96% do dinheiro estrangeiro que entra no país - e o sistema de transportes Metro de Caracas.

++ Maduro exclui partidos opositores de eleição presidencial de 2018

"Assim como vocês pedem mais de mim, eu peço mais de vocês", manifestou o líder venezuelano durante um ato com trabalhadores e convocou a "conquistar voto por voto, trabalhador por trabalhador".

Em cada processo eleitoral, organizações sindicais e dirigentes opositores denunciam pressões e demissões por parte do governo. Cerca de 2,8 milhões de pessoas trabalham na administração pública da Venezuela.

O poderoso líder chavista Diosdado Caello, número dois do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e membro da Constituinte - frequentemente ameaça com demissões servidores públicos no caso de não apoiar "a revolução" na votação. /AFP