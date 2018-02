Maduro registra candidatura à presidência da Venezuela

CARACAS - Nicolás Maduro, presidente interino da Venezuela e designado herdeiro político de Hugo Chávez no fim do ano passado, registrou nesta segunda-feira, 11, sua candidatura à presidência do país na Comissão Eleitoral.

Milhares de simpatizantes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) empunhavam bandeiras venezuelanas e exibiam imagens do falecido presidente Hugo Chávez em frente à sede da Comissão Eleitoral, em Caracas, enquanto Maduro registrava sua candidatura. A multidão celebrou quando Maduro apareceu em uma sacada e acenou para seus simpatizantes.

"Não sou Chávez, mas sou seu filho e nós, todos juntos, o povo, somos Chávez", declarou Maduro depois de assinar o registro de sua candidatura paras eleições de 14 de abril (assista ao vídeo abaixo). O registro da candidatura do opositor Henrique Capriles deve acontecer ainda nesta segunda-feira.

A campanha eleitoral só começará oficialmente em 2 de abril e terá dez dias de duração, mas os dois lados já estão atacando um ao outro e pedindo apoio dos venezuelanos, que pela primeira vez em 14 anos participarão de uma eleição sem a presença de Chávez.

As informações são da Associated Press