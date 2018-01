Maduro revela ter visitado Fidel na terça-feira

CARACAS - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, revelou, em seu pronunciamento na noite de quinta-feira, ter visitado Fidel Castro na terça-feira, 17. "Estive em Cuba. Aproveitei que era terça-feira de carnaval e visitei o comandante Fidel Castro Ruz, que mandou uma saudação a todo o povo da Venezuela", disse Maduro.

O presidente venezuelano só revelou sua visita a Fidel, um de seus principais mentores políticos, depois que já havia retornado da ilha. Em Havana, ele também se reuniu com o presidente Raúl Castro e com outros funcionários do governo, mas os detalhes dos encontros e temas tratados não foram revelados. / AFP