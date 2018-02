Maduro vence, mas terá de governar um país dividido Nicolás Maduro, que foi escolhido sucessor pelo próprio Hugo Chávez, venceu oficialmente a eleição presidencial venezuelana por uma pequena margem de votos, o que destaca o crescente descontentamento no país com questões que vão da criminalidade à falta de energia elétrica. Seu rival, Henrique Capriles, exige uma recontagem, o que pode significar mais dores de cabeça para um país que foi sacudido pela morte de seu líder no início de março.