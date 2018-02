Mãe acusada de deixar filhos morrerem de calor no carro Uma mãe norte-americana está sendo acusada de homícidio por deixar os filhos morrerem de calor dentro do carro enquanto ela fazia o cabelo. Tarajee Maynor, de 25 anos, está sendo processada por uma corte de Detroit, por deixar a filha de 10 meses e o filho de 3 anos durante mais de três horas trancados dentro do carro, ao sol, em um dia quente de verão. Acacia D. Maynor e Adonnis D. Maynor chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram. De acordo com a polícia, o carro popular estava no sol, com o ar-condicionado desligado e as janelas fechadas. "Nós tratamos animais melhor do que isto", disse o chefe de polícia de Southfield, Joseph Thomas, em uma entrevista ao canal de TV CNN sobre o caso. Maynor é acusada de assassinato em primeiro grau e maus-tratos contra crianças. Ela aguarda o julgamento na prisão.