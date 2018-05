Mãe de fundador do site diz que filho ''manterá convicções'' A mãe de Julian Assange,Christine, disse que o filho segue comprometido com a divulgação dos documentos e as circunstâncias não irão atingi-lo. A australiana, que tem sido uma ponte entre o filho e a imprensa, é considerada uma das maiores influências de Assange. Segundo Christine, o filho se afastou da família para não pôr ninguém em risco. Assange e o irmão estudaram boa parte do tempo em casa, já que Christine acreditava que uma educação formal poderia provocar um "respeito doentio" por autoridades. As mudanças de residência da família também serviram de aprendizado para Assange. Até os 14 anos, ele se mudou 37 vezes por causa da disputa pela custódia do irmão.