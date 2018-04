Mãe de Jackson pede para administrar bens do filho A mãe de Michael Jackson, Katherine, pediu hoje a um juiz da Suprema Corte para ser nomeada a administradora dos bens do filho, pois assim, segundo ela, poderia assegurar que os três filhos do cantor sejam os beneficiários. Segundo os documentos, Katherine Jackson "pretende organizar os bens do filho para o exclusivo uso de seus três filhos - netos de Katherine - após o pagamento das dívidas e custas de administração". Joe Jackson, pai do cantor, apoia a petição de Katherine Jackson para administrar os bens do filho.