Mãe de jihadista avisou polícia que recebeu mensagem de número sírio

PARIS - A mãe do terceiro jihadista suicida que atacou a casa de shows Bataclan, em Paris, deu à polícia uma pista ao informar que havia recebido uma mensagem de texto em seu celular de um número sírio, que comunicava que seu filho tinha morrido como "mártir em Paris" em 13 de novembro, informou nesta quarta-feira, 9, a emissora BFM TV.

A mensagem de texto chegou "há poucos dias" à mãe de Foued Mohamed-Aggad, que contatou a polícia.

Foi a partir dessa informação que os investigadores recolheram o DNA dos restos mortais do suicida de 23 anos encontrados na casa de shows, onde 90 pessoas foram assassinadas e mais de 350 ficaram feridas.

A identidade de Aggad teria sido determinada no último final de semana, após o material genético recolhido ter sido comparado com o de seus parentes.

O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, confirmou que o terceiro jihadista do Bataclan foi identificado, mas não deu mais detalhes.

Aggad, nascido em Estrasburgo, no leste da França, viajou à Síria no final de 2013 com seu irmão Karim, de 25 anos e atualmente preso, e outros sete jovens.

Dois deles morreram no território sírio e os demais - exceto Foued Mohamed-Aggad - voltaram à França entre fevereiro e março de 2014, antes de serem detidos pela polícia por ligação com o jihadismo. Investigadores acreditam que eles tenham sido coptados por Mourad Farès, preso na Turquia e conhecido por enviar franceses à Síria. /EFE