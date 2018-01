Mãe descobre que filha não morreu em incêndio; foi raptada Luz Cuevas, uma dona de casa da Filadélfia (EUA), teve a maior surpresa de sua vida durante uma festa de aniversário na casa dos parentes: encontrou Delimar Vera, de sete anos, a filha que supunha morta desde 1997, depois de um incêndio em sua casa. Mais: descobriu através de um exame de DNA que a menina tinha sido raptada por Carolyn Correa - parente distante de seu marido -, que provocou o incêndio e seqüestrou a garota. A seqüestradora está foragida. "Agora, espero que a Justiça devolva minha filha", desabafou Luz. O drama começou em 15 de dezembro de 1997, quando a casa onde Luz morava com seu marido, Luiz Cuevas, dois cunhados e Vera - que na ocasião tinha apenas dez dias de vida - pegou fogo. Desesperada, a dona de casa se arriscou entre as chamas para tentar salvar a vida da filha, mas o fogo e a fumaça a obrigaram-na fugir para o meio da rua. Um dia antes do incêndio, Luz tinha sido visitada por Carolyn. Pouco antes da tragédia, a visitante voltou para sua casa alegando ter se esquecido de um objeto. Depois que as chamas foram extintas pelos bombeiros, e que o corpo da menina não foi encontrado, tanto a polícia quanto os pais de Vera a deram como morta. "Mesmo assim, minha mulher nunca se conformou, nunca aceitou o fato de nossa filha ter morrido", disse Luiz. As desconfianças de Luz começaram a se confirmar em janeiro, quando ela foi convidada a participar de uma festa de aniversário na casa de familiares de seu marido. Durante a comemoração, ao observar as feições de uma menina, ela ficou intrigada com a semelhança entre a garota e seus demais filhos. Logo em seguida, Luz pediu uma tesoura à abfitriã e, aproximando-se da garota, alegou que ela tinha um chiclete preso aos cabelos. Com a tesoura, cortou alguns fios e os guardou num saco plástico. "Naqueles dias tinha visto na tevê que exames de DNA poderiam ser feitos a partir de tufos de cabelo", explicou. No dia seguinte, Luz foi à polícia, revelou suas desconfianças e pediu a realização do exame. Teste feito, ficou confirmado que a menina da festa era, na verdade, sua filha Vera. Ao investigar o caso, a polícia descobriu que Carolyn havia seqüestrado Vera e provocado o incêndio. Depois, fugiu para sua casa, em New Jersey, e registrou-a como filha. Foragida desde a semana passada, ela será indiciada por seqüestro e ocultamento de menor.