Mãe e 3 filhos sobrevivem a desastre aéreo Uma mulher e seus três filhos passaram a noite sob temperaturas quase congelantes nos destroços de um avião fretado que caiu numa ilha do Lago Michigan, matando o piloto e o co-piloto. Mirth Gault, de 42 anos, e seus três filhos foram resgatados por um helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos na manhã desta sexta-feira. Gault e seus filhos Adam, de 13 anos, e Alec, de cinco, estavam internados em boas condições de saúde num hospital da região. Emma, sua filha de nove anos, saiu ilesa. O avião bimotor caiu na noite de quinta-feita sem que a tripulação informasse a existência de algum problema mecânico. O aparelho voava em meio à névoa, com baixas nuvens e visibilidade limitada. A aeronave caiu nas proximidades do aeroporto da ilha.