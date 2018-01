Mãe e cinco filhos são assassinados nos EUA A polícia prendeu nesta sexta-feira um suspeito do assassinato de sete pessoas - entre as quais uma mãe e cinco filhos mortos em sua própria residência, em Sioux City, no estado norte-americano de Iowa. Adam Matthew Moss, de 23 anos, era namorado da mulher assassinada com seus cinco cinco filhos, com idade entre 5 e 12 anos, disse o chefe de polícia Joe Frisbie. Os cadáveres foram encontrados na noite de ontem por uma babá e pareciam estar no lugar havia vários dias, comentaram autoridades locais. A polícia não revelou detalhes sobre como ocorreram os crimes. Um homem foi encontrado morto numa casa situada do outro lado da cidade. Moss "definitivamente conhecia as vítimas de ambos os crimes e ambas as casas", afirmou Frisbie numa entrevista coletiva. De acordo com ele, o nome da mulher e de seus cinco filhos, cujos corpos foram encontrados no segundo andar de uma casa situada em um bairro pobre, não serão revelados até que os familiares sejam notificados. A sétima vítima foi identificada como Ronald Earl Fish, de 58 anos. Seu corpo foi encontrado na entrada de uma casa em um bairro de classe média na noite de ontem por um colega que preocupou-se com a ausência de Fish no trabalho, segundo as autoridades.