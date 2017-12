Mãe e filha dão à luz com 90 minutos de diferença Uma mulher de 42 anos e sua filha de 22 deram a luz praticamente juntas, com um intervalo de 90 minutos. Ambas foram assistidas pelas mesmas enfermeiras e tiveram os bebês na mesma sala. Tanto Sherri Callister, de Mona, e sua filha, Chelsee Bushman, de 22, de Springville estavam passando por complicações quando os bebês retirados pela sessão de cesariana do Centro Medico Regional de Valley, na última quinta-feira. "Inicialmente, só de descobrir que a minha mãe estava grávida já foi uma grande surpressa", disse Bushman. O nascimento do filho de Bushman estava previsto para o dia 17 de Abril, mas sua bolsa rompeu precocemente. Ela descansava havia três semanas no hospital quando sua mãe, que deveria dar a luz no dia 30 março, deu entrada no mesmo centro médico com pressão alta. O bebê de Bushman veio primeiro - uma menina de cerca de 2,5 quilos. Noventa minutos depois, Callister deu a luz a uma criança de 4 quilos. O filho de Bushman pode ser uma hora e meia mais velho, mas seu tio recém-nascido é muito maior. "Um quilo e meio a mais faz muita diferença", disse Bushman.