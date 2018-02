Mãe e filha palestinas morrem com disparos israelenses Aluanda Hindi, uma palestina de 40 anos, e sua filha Lour, de 2, morreram hoje, ao serem atingidas por disparos de soldados israelenses contra o carro em que viajavam, perto do cruzamento rodoviário de Netzarin, no sul da Faixa de Gaza. O Exército israelense divulgou comunicado informando que está "investigando as circunstâncias do incidente". Horas antes, um palestino fora morto por rajadas de metralhadora disparadas por soldados israelenses que atiraram contra casas situadas num subúrbio da cidade de Jan Yunes, também no sul de Gaza. Jamis Shurab, 45 anos, foi atingido pelas balas na cabeça e no tórax. O incidente ocorreu perto da colônia israelense de Morag.