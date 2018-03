Mãe e irmão de Jennifer Hudson são mortos nos EUA A mãe e o irmão da atriz americana Jennifer Hudson, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante em 2007 pelo seu papel no filme Dreamgirls, foram encontrados mortos ontem em Chicago, nos Estados Unidos. Um sobrinho de 7 anos da atriz está desaparecido. Autoridades policiais que investigam as mortes prosseguiam hoje nas buscas pelo garoto. Um suspeito das mortes foi detido pela polícia. Darnell Donerson, de 57 anos, mãe de Jennifer, e seu irmão, Jason Hudson, de 29 anos, foram encontrados mortos na tarde de ontem. Um membro da família que entrou na casa encontrou Darnell baleada no chão da sala. Posteriormente, policiais encontraram Hudson alvejado por um tiro em um quarto. Pelo menos uma das vítimas apresentava feridas provocadas durante uma tentativa de defesa, segundo os policiais. William Balfour, o homem suspeito das mortes, foi levado sob custódia na sexta-feira, mas não tinha sido acusado formalmente, de acordo com declarações de representantes legais aos jornais Chicago Tribune e ao Chicago Sun-Times. A porta-voz da polícia, Monique Bond, afirmou que os investigadores estavam ouvindo o depoimento de diversas pessoas, mas não deu mais detalhes. Um alerta emitido ontem informava que Balfour era suspeito do duplo homicídio. Registros do Departamento Correcional de Illinois mostram que Balfour, de 27 anos, estava em liberdade condicional após passar sete anos na prisão por tentativa de assassinato, seqüestro veicular e porte ilegal de armas. Documentos públicos mostram que um dos endereços de Balfour era a casa onde Donerson e Jason Hudson foram encontrados. A mãe de Balfour afirmou que seu filho foi casado com a irmã de Hudson, Julia, por vários anos, mas que eles estavam separados. Segundo ela, Donerson pediu para que ele deixasse a casa da família no último inverno. A agente de Jennifer Hudson, Lisa Kasteler, afirmou que a família queria privacidade. Hudson, que cresceu em Chicago, ganhou notoriedade ao aparecer no programa de TV American Idol. Atualmente, sua música Spotlight está na primeira posição na lista das músicas R&B/Hip-Hop mais tocadas da Billboard.