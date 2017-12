Mãe mata filho "bagunceiro" de 11 anos com uma panelada Uma mãe colombiana, de 32 anos, aparentemente desesperada porque seu filho de 11 anos era "muito bagunceiro", jogou nele uma pesada panela, causando a sua morte, informaram nesta quarta-feira emissoras de rádio da Colômbia. A mulher, Núbia Urrego, vive na zona rural da localidade de Mutatá, no noroeste do país. Ela jogou a panela na cabeça do filho, que perdeu os sentidos. O menino foi levado ao Hospital Santa Bárbara de Mutatá, mas os médicos não conseguiram salvar sua vida. O golpe causou um hematoma cerebral e a morte. A mãe, que foi detida, disse que o menino era "muito bagunceiro".