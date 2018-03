Mãe que jogou bebês no Mississippi é acusada de homicídio A mãe que jogou seus dois filhos, gêmeos, no rio Mississippi durante as comemorações do Dia da Independência dos EUA foi acusada de homicídio e tentativa de homicídio nesta segunda-feira. Um dos bebês morreu; outro foi resgatado. Naomi Gaines também pulou no rio, gritando ?Liberdade!?, informam as autoridades. Ela foi resgatada, hospitalizada e presa. Gaines foi acusada pelo assassinato do bebê de 14 meses Sincere Understanding Allah, e de tentativa de homicídio contra o irmão gêmeo, Supreme Knowledge Allah, que sobreviveu à queda de 22 metros até a água e foi resgatado por uma testemunha.