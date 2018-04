Mães da Praça da Paz Celestial pedem investigação

Um grupo de 127 mães de vítimas do massacre de estudantes ocorrido na Praça da Paz Celestial, em 1989, enviou ontem uma carta aberta ao governo chinês, pedindo uma investigação sobre a atuação do Exército, a divulgação da lista dos mortos e a indenização aos parentes. O documento - organizado pelas Mães da Praça da Paz Celestial e divulgado pela ONG Human Rights Watch - é endereçado ao Congresso Nacional do Povo da China, que inicia sua reunião anual na próxima quinta-feira. As manifestações pela democracia de 1989 duraram quase dois meses e, no auge, reuniram 1 milhão de pessoas na praça, que é o coração político da China. Em 4 de junho, o incidente completa 20 anos. Na época, o governo chinês estimou o total de vítimas civis em 200, enquanto a Anistia Internacional sustentou que a cifra era próxima de mil. Ainda hoje, a menção ao que ocorreu na Praça da Paz Celestial é absolutamente proibida na China. "Isso vai exigir que cada representante demonstre coragem e desenvoltura extraordinárias, sabedoria e coragem política para quebrar o tabu e encarar de frente a terrível tragédia que ocorreu há 20 anos e resolver o 4 de Junho com a verdade", diz o texto. Liderados por Ding Zilin, mãe de um estudante de 17 anos morto por tanques, o grupo já apresentou petições semelhantes no passado, sem sucesso. Este ano pode ser particularmente delicado para o governo por causa do aniversário de 20 anos do massacre e dos possíveis efeitos sociais provocados pela crise econômica mundial. O fato que catalisou a insatisfação dos estudantes foi a morte, no dia 15 de abril de 1989, do líder reformista Hu Yaobang, que havia caído em desgraça em 1986 quando o Partido Comunista reprimiu movimentos pró-democracia naquele ano. Milhares de estudantes reuniram-se na Praça da Paz Celestial nos dias seguintes à sua morte e o movimento ganhou o apoio da população de Pequim. No dia 13 de maio, os manifestantes acamparam na praça e iniciaram uma greve de fome, cujas imagens foram transmitidas em todo o mundo. No dia 19 de maio, o governo decretou lei marcial no país e ordenou o fim da manifestação. Durante duas semanas, as Forças Armadas tentaram desocupar a praça, mas foram impedidas pelos moradores de Pequim, que construíam barricadas, furavam os pneus dos carros e bloqueavam as ruas. O então líder máximo do país, Deng Xiaoping, decidiu reunir tropas de outras províncias fiéis a ele, que avançaram com tanques em direção à praça na noite de 3 para 4 de junho, atirando a esmo e esmagando quem estivesse no caminho.