Mães querem ação mais forte contra alcoolismo Grupos norte-americanos de ativistas contra o alcoolismo desejam que o Congresso destine fundos para uma campanha nos meios de comunicação comparável a outras que tentam atacar a dependência de drogas entre os jovens. Millie Webb, presidente nacional do grupo Mothers Against Drunk Driving, MADD (mães contra motoristas embriagados), afirmou que o álcool mata 6,5 vezes mais pessoas jovens que todas as demais drogas ilegais, e que as empresas de bebidas alcoólicas gastam cerca de US$ 1 bilhão em publicidade por ano. Na próxima sexta-feira, o senador democrata pelo estado de Nevada, Harry Reid, apresentará um projeto de lei que, se aprovado, destinaria US$ 1 milhão para o desenvolvimento de anúncios contra bebidas alcoólicas.