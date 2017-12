Máfia mata três pessoas no norte da Itália Três membros de um clã mafioso da Itália foram assassinados a tiros próximo de Nova Milanese, no norte da Itália. Para a polícia, os crimes estão relacionados a ajuste de contas entre gangues rivais. Segundo os investigadores, as três vítimas, todos homens, tinham numerosos antecedentes criminais e pertenciam a ?família? de Alfieri Primosa, originária da Foggia, no sul da Itália. Há três décadas, este clã tenta manter o controle das atividades mafiosas na região. A disputa com o clã rival de Libergolis já causou dezenas de vítimas das duas partes.