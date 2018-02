Mafiosos italianos fazem greve de fome Cerca de 300 "capos" da máfia italiana, presos em quatro penitenciárias diferentes, estão em greve de fome para protestar, segundo eles, contra as condições de suas detenções. A greve foi iniciada na última sexta-feira na prisão de segurança máxima de Marina Picena, em Ascoli Piceno, sobre a costa do Mar Adriático, onde está encarcerado o "chefão" Salvatore "Totó" Riina. Segundo fontes, o protesto se estendeu a outros institutos penitenciários: Aquila (capital de Abruzos), Cuneo e Novara (ambos no norte do país). Os mafiosos, além de recusarem a comida, golpeiam contínua e ritmicamente as grades das celas. As autoridades acreditam que a greve esteja vinculada ao início do exame pelo Parlamento dos projetos de reforma do artigo 41 da Lei Penal, que estabelecem condições mais duras para os condenados por delitos relacionados a atos mafiosos.