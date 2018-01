Magistrado guatemalteco é assassinado em ônibus Um magistrado da Suprema Corte de Justiça da Guatemala foi assassinado por um desconhecido que abriu fogo contra o juiz dentro de um ônibus, informou a polícia local. De acordo com policiais, o magistrado Julio Roberto Paredes atuava como magistrado titular da 14ª Vara de Apelações de Cobán, para se dirigia o ônibus no qual viajava. O ataque ocorreu apenas alguns minutos depois de o veículo ter saído de um terminal no centro da capital guatemalteca. Segundo testemunhas, o atirador subiu no ônibus, executou a vítima e fugiu em seguida. Não houve mais vítimas. A polícia está investigando o caso e procura pelo suspeito.