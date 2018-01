Magnata é eleito primeiro-ministro da Tailândia O magnata das telecomunicações, Thaksin Shinawatra, foi eleito hoje primeiro-ministro da Tailândia, prometendo dar prioridade à economia. "Temos que resolver primeiro os problemas econômicos", disse Thaksin, de 51 anos, depois de ter saído vitorioso da votação da câmara baixa do parlamento por 340 votos a 127 e 30 abstenções. Embora o partido Thai Rak Thai, de Thaksin, tenha vencido as eleições populares de 6 de janeiro por ampla maioria, o futuro político de seu chefe está em jogo devido a acusações de corrupção. Thaksin pode, inclusive, ser destituído do cargo, que acaba de assumir. Isso acontecerá caso a Corte Constitucional confirme uma acusação de que ele teria ocultado seus bens enquanto integrava um governo prévio. Thaksin, que é o 23º primeiro-ministro da Tailândia, não falou hoje sobre o caso de corrupção, mas disse que os resultados eleitorais evidenciam que grande parte dos tailandeses está com ele. "Deram-me a responsabilidade de sanear a economia", afirmou.