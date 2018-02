Magnata Murdoch prevê 'lavada' eleitoral democrata O magnata da mídia Rupert Murdoch, presidente-executivo do conglomerado Newscorp, previu na quarta-feira uma esmagadora vitória do Partido Democrata na eleição norte-americana de novembro, em grande parte devido às perspectivas econômicas sombrias para os próximos 18 meses. Em entrevista a dois repórteres do seu Wall Street Journal, durante uma conferência anual do setor de alta tecnologia, Murdoch demonstrou muito interesse pela candidatura de Barack Obama, embora não tenha manifestado apoio. "Você tem o fenômeno Obama. Você tem, indubitavelmente, uma recessão... O americano médio está realmente sendo prejudicado financeiramente, e tudo isso é um bom prenúncio para ele (Obama)", disse Murdoch. "Provavelmente há a realização de um fenômeno completo neste país", afirmou ele, antevendo uma "lavada" para os democratas nas urnas. Neste mês, os republicanos perderam em votação complementar uma vaga de deputado num distrito do Mississippi tradicionalmente controlado pelo partido. Para Murdoch, isso mostra como a agremiação governista está impotente diante da maré política. Na opinião de Murdoch, tanto Obama quanto McCain, que será o candidato republicano, enfrentam vários problemas, mas McCain terá mais dificuldades devido à ligação de seu partido com o governo. Para Obama, que é negro, haverá a questão racial, mas "parece que ele supera isso, supera totalmente". O empresário costuma ser associado a políticas conservadoras, mas é famoso por seu pragmatismo, o que o faz mudar apoios quando detecta alterações nos movimentos eleitorais.