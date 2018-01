Magnata "obriga" filhos a gastarem herança O magnata das comunicações William Randolph Hearst, cujo pai inspirou o filme "Cidadão Kane" de Orson Welles, colocou em seu testamento uma cláusula insólita: US$ 100 mil por ano para que cada um de seus filhos dê uma destinação específica. "Quero que cada um de meus filhos gaste esta soma em alguma coisa especial: uma viagem sonhada ou a aquisição de um objeto que desejam", consta no testamento do milionário, que morreu em 18 de dezembro último. Se a soma não for gasta da forma determinada em um ano, deverá ser restituída. Entre os beneficiários está Patti Hearst, raptada em 1974 pelo Exército de Libertação Simbionês e obrigada a cometer assaltos. Condenada a 21 meses de prisão, Patti beneficiou-se de uma redução de pena, graças à intervenção pessoal do presidente Jimmy Carter, e do cancelamento da sentença com Bill Clinton. Os US$ 100 mil (cerca de R$ 200 mil) por cabeça são apenas uma pequena parte da herança que deixou o magnata, cujo império inclui 27 canais de televisão, 16 revistas e uma dezena de jornais. Sua fortuna total é avaliada em US$ 2 bilhões. O testamento, aberto ontem num tribunal de Nova York, determina a distribuição de apenas US$ 25 milhões diretamente aos familiares de William Randolph Hearst. À sua esposa, o magnata deixou um patrimônio financeiro de US$ 4 milhões e um prédio em Manhattan.