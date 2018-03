Magnata russo é ferido com arma branca em prisão O magnata russo Mijáil Jodorkovski foi ferido com uma arma branca na prisão siberiana de Krasnokamensk, onde cumpre pena de oito anos por crimes econômicos, informou neste sábado um de seus advogados, Yuri Shmidt. "O agressor causou um ferimento em Jodorkovski com uma faca improvisada", disse Shmidt à agência russa Interfax . Jodorkovski, fundador do império petrolífero Yukos, foi encaminhado à enfermaria e levou vários pontos, acrescentou o advogado. Em declaração à rádio Eco de Moscou, Shmidt informou que o magnata recebeu vários cortes no rosto. O Serviço Penitenciário Federal da Rússia (SPF) se apressou em declarar que Jodorkovski, que até há dois anos era o homem mais rico do país, não foi vitima de um atentado. "Na penitenciária de Krasnokamensk efetivamente houve um incidente, mas não se trata de um atentado contra a vida do detento Jodorkosvki", disse um porta-voz do SPF. Segundo a fonte, o incidente foi provocado por uma discussão entre Jodorkovski e outro detento, um jovem com quem ele tinha relações amistosas. "Neste momento estamos realizando uma investigação, mas o mais provável é que tenha acontecido um conflito, no qual o jovem atacou Jodorkovski" acrescentou o porta-voz. Jodorkovski, conhecido por sua oposição ao presidente russo Vladimir Putin, foi preso em 25 de outubro de 2003 no aeroporto da cidade siberiana de Novosibirsk, sob acusações de fraude, evasão fiscal e outros crimes financeiros. O magnata declarou-se inocente de todas as acusações e afirmou que elas eram uma tentativa do Kremlin para desmantelar seu império petrolífero. Condenado em julgamento, que gerou polêmica e foi considerado uma farsa por seus advogados e as forças políticas de oposição, Jodorkovski foi transferido em 15 de outubro de 2005 para a região siberiana de Chitá, para um campo de trabalho próximo a minas de urânio. Junto com Jodorkovski, também foi sentenciado há oito anos de prisão o ex-diretor financeiro da Yukos, Platón Lébedev.