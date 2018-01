Magnata russo passará mais três meses na cadeia Acusado de fraude e sonegação de impostos, o magnata russo do petróleo Mikhail Khodorkovski permanecerá na prisão até depois das eleições presidenciais russas de 14 de março, informou hoje o tribunal de Moscou encarregado do processo. As autoridades judiciais rejeitaram petição de liberdade sob fiança, argumentando que a concessão do benefício contém "elevadíssimo risco de fuga".