Magnata treina para ser o próximo turista espacial Mike Shuttleworth, o magnata sul-africano da Internet que se prepara para ser o segundo ?turista espacial?, retomou seu período de treinamento nos arredores de Moscou. Pagando milhões de dólares, o milionário será levado, em abril, à Estação Espacial Internacional a bordo de uma nave russa Soyuz. Ele diz que está realizando ?o sonho de uma vida?. Ele ficará na EEI durante oito dias. No ano passado, o milionário americano Dennis Tito pagou uma soma estimada em US$ 20 milhões pela mesma viagem. Shuttleworth rejeita o rótulo de turista, e afirma que participará ativamente da missão russa à estação, responsabilizando-se pelos sistemas de rádio e suporte de vida da Soyuz, e realizando experiências científicas na EEI. Na quinta-feira, Shuttleworth posou para as câmeras num traje espacial que trazia seu apelido em russo, ?Buranov?, derivado de ?Buran?, o nome do ônibus espacial russo que fez um único vôo, em 1988. Trata-se de um trocadilho - já que o nome do magnata contém a palavra ?shuttle?, exatamente a designação genérica dada aos ônibus espaciais americanos.