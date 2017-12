Mahatir ficará no poder até outubro de 2003 O primeiro-ministro da Malásia, Mahatir Mohamad, de 76 anos, deixará o cargo - que ocupa de forma ininterrupta desde 1981 - em outubro de 2003, anunciou hoje seu partido, a Organização Nacional de Unidade Malaia. Mahatir havia anunciado inesperadamente no sábado sua renúncia, mas voltou atrás horas depois por causa da preocupação causada nos países vizinhos e investidores. Segundo o vice-primeiro-ministro Abdullah Ahmad Badawi - a quem Mahatir escolheu como seu sucessor -, o chefe de governo decidiu adiar sua renúncia para assegurar uma tranqüila transferência de poder e cumprir compromissos, como a Cúpula do Movimento dos Não-Alinhados, em fevereiro, e a reunião da Organização da Conferência Islâmica, em outubro de 2003. Os países vizinhos reagiram com preocupação ao anúncio por causa do potencial de instabilidade no país de maioria muçulmana. Para eles, uma sucessão pacífica é fundamental para a região que enfrenta incertezas políticas e a ameaça do extremismo islâmico. A Malásia é um dos países mais prósperos do sudeste asiático e Badawi, de 62 anos, apesar de ser considerado um político maduro e pragmático, não possui as qualidades de visionário e o temperamento de Mahatir, dizem analistas. Um importante setor da população da Malásia, que tem 23 milhões de habitantes, considera Mahatir o pai do desenvolvimento e o artífice da transformação econômica do país. O governo não mencionou os motivos - pessoais ou políticos - que levaram Mahatir a renunciar. O país realizará eleições gerais em 2004.