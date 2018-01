Mahmoud Abbas apóia candidatura de Ehud Olmert O presidente da Autoridade Palestina (AP) Mahmoud Abbas disse que apóia o primeiro-ministro interino de Israel, Ehud Olmert, nas eleições israelenses que acontecerão este mês, segundo uma entrevista publicada na quarta-feira. O jornal italiano Corriere della Sera questionou Abbas sobre as eleições israelenses marcadas para o dia 28 de março, atualmente lideradas pelo partido de Olmert, o Kadima. Abbas afirmou que respeitará a vontade do povo israelense e adicionou em seguida: "Espero que Olmert vença. Eu o conheço bem e acredito que ele possa trabalhar de uma maneira produtiva". A agência de notícias ANSA afirmou que o líder palestino teceu comentários semelhantes durante uma reunião na terça-feira com o prefeito de Milão, Gabriele Albertini, em Ramallah, na Cisjordânia. A porta-voz do Kadima, Maya Jacobs, afirmou que Abbas precisa assegurar, antes de qualquer coisa, que o novo governo palestino, liderado pelo Hamas, renuncie ao terrorismo e reconheça Israel. "Depois conversaremos", concluiu. Membros do Kadima citados pela imprensa israelense afirmaram que temem que o apoio do presidente palestinos prejudique a candidatura de Olmert. O premier assumiu o cargo depois que o primeiro-ministro Ariel Sharon sofreu um derrame em janeiro deste ano. Desde então, ele lidera o Kadima, partido fundado por Sharon.