Mahmoud Abbas é eleito sucessor de Arafat na OLP A Organização para Libertação da Palestina (OLP) elegeu Mahmoud Abbas, também chamado de Abu Mazen, para presidir a organização. O voto foi unânime, disse o ministro do Gabinete Palestino, Ibrahim Abu Najah. Com isso, Abbas, que foi o primeiro premier palestino, torna-se também forte candidato na eleição que escolherá o futuro presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP). A organização Fatah, que também era presidida por Yasser Arafat, nomeou Faruk Kaddumi para o cargo. A ANP será presidida por 60 dias pelo presidente do Conselho Legislativo, Rawhi Fattuh, até a realização de eleições. O atual primeiro-ministro da ANP, Ahmed Korei, continuará dirigindo o Conselho de Segurança Nacional.