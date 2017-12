Mahmoud Abbas é nomeado líder geral do Fatah O Conselho Revolucionário do movimento nacionalista Fatah decidiu neste domingo, por unanimidade, nomear o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, seu chefe e comandante-geral, informaram fontes oficiais palestinas. A decisão foi tomada durante uma reunião do conselho realizada na Muqata, quartel-general da ANP na cidade de Ramala. O Conselho Revolucionário do Fatah também decidiu criar um alto comitê para voltar a fundar o movimento na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Após a morte do líder palestino, Yasser Arafat, há dois anos, Faruk Qadoumi foi eleito secretário-geral do movimento, enquanto Abbas acabou escolhido chefe do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP). Após a decisão tomada neste domingo, Abbas será ao mesmo tempo chefe do movimento Fatah, do comitê executivo da OLP e presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP). O movimento Fatah, partido que esteve à frente do Governo da ANP nos últimos dez anos, foi derrotado pelo movimento islâmico Hamas nas eleições legislativas realizadas nos territórios palestinos em 25 de janeiro. É a primeira vez que o Hamas assume o governo desde a criação do movimento, em dezembro de 1987. Dezenas de milhares de palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza lembraram neste fim de semana o segundo aniversário da morte de Arafat.