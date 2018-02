Maias usavam chocolate em 600 a.C Não era tão doce quanto o chocolate dos dias de hoje, mas os maias bebiam cacau 2.100 anos antes de Cristóvão Colombo chegar à América, ou mil anos antes do que se imaginava, disseram pesquisadores. Uma análise de um objeto de cerâmica de 2.600 anos atrás confirmou que os antigos maias faziam bebidas com o cacau por volta de 600 antes de Cristo numa região da América Central que muitos antropólogos apelidam de "o berço do chocolate". Numa pesquisa a ser publicada nesta quinta-feira pela revista científica Nature, o bioquímico Jeff Hurst, da Hershey Foods, detalha os testes realizados em objetos da época encontrados num sítio arqueológico maia em Colha, Belize.