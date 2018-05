Maior cassino do mundo é inaugurado em Macau

A ex-colônia portuguesa Macau, considerada a meca mundial do jogo, abriga a partir desta terça-feira, 28, o maior cassino do mundo, o The Venetian Macau. O projeto, segundo a operadora americana Las Vegas Sands Corp., é um complexo hoteleiro e de entretenimento que ocupa mais de um milhão de metros quadrados, uma superfície equivalente a cerca de 60 campos de futebol. O cassino está na região conhecida como Cotai, o istmo que une as ilhas de Coloane e Taipa. Inspirado na Veneza do Renascimento e construído à imagem e semelhança do hotel-cassino homônimo de Las Vegas, o Venetian conta com um hotel de 3 mil quartos - todas elas suítes de um mínimo de 70 metros quadrados - e um cassino de mais de 50 mil metros quadrados com cerca de 900 mesas de jogo e 3.500 caça-níqueis. O complexo incorpora uma área comercial com 90 mil metros quadrados, um centro de convenções de mais de 110 mil metros quadrados e um pavilhão poliesportivo com capacidade para 15 mil pessoas que será inaugurado em outubro com um jogo entre o Cleveland Cavaliers e o Orlando Magic. O custo total do projeto é de US$ 2,4 bilhões. Nos próximos cinco anos, ao complexo atual se unirão 14 hotéis de conhecidas cadeias internacionais, como Sheraton, Shangri-la, Four Seasons, Hilton e Raffles, todos comunicados entre si e com o Venetian através de passarelas comerciais climatizadas. Para a inauguração de hoje, The Venetian Macau não economizou, e calcula-se que o número de convidados superou os 10 mil, entre eles mais de 1.200 jornalistas de 27 países. Todos presenciaram a navegação da primeira gôndola pelos canais venezianos que atravessam o cassino e o espetáculo com que foi encerrada a inauguração, um show que contou com a participação da cantora americana Diana Ross e de membros do Cirque du Soleil, além de artistas locais. O Cirque du Soleil terá, a partir de maio de 2008, um espetáculo no Venetian, em um teatro expressamente construído para suas atuações.