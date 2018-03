Maior desastre após Bhopal Ao superar a marca de 1 mil mortos, o desabamento de um prédio com 5 fábricas têxteis em Bangladesh, no dia 24, tornou-se a maior tragédia industrial desde o vazamento de 40 toneladas de gases tóxicos em Bhopal, no centro da Índia, em dezembro de 1984. O desastre na fábrica de fertilizantes matou 3 mil pessoas diretamente, mas se estima que pelo menos 10 mil tenham morrido por doenças relacionadas ao vazamento. Cerca de 500 mil moradores da região ficaram com sequelas.