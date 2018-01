Maior estátua de Buda do mundo terá guarda-costas eletrônico A maior estátua de Buda do mundo será vigiada por um "guarda-costas eletrônico", que a protegerá do fogo e de inundações. Segundo a agência oficial Nova China, o "guarda-costas eletrônico" consiste em um sistema de vigilância por computador que funciona 24 horas por dia e está conectado à estátua de Buda através de câmeras miniaturizadas. A estátua de Buda, de 71 metros de altura e 28 de largura, fica na Montanha de Leshan, província de Sichuan (sudoeste chinês), e é considerada a maior do mundo. Caso detecte sinais de fogo ou inundação, o sistema ativa um alarme que acionará de imediato as patrulhas de emergência. "É a primeira vez que um centro turístico chinês se equipa com um guarda-costas eletrônico e combina a alta tecnologia com as patrulhas tradicionais", disse Lu Lin, diretor do Centro turístico da Montanha de Leshan.