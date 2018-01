Maior furacão da História chega ao litoral do México

PUERTO VALLARTA, MÉXICO - Parte do litoral do México se preparava, no início da noite desta sexta-feira, 23, para a chegada do furacão Patricia, o maior já registrado no hemisfério. O fenômeno, classificado na categoria 5 – a mais alta da escala – se dirige para a costa mexicana no Oceano Pacífico e obrigou hotéis a dispensar turistas e moradores a estocar suprimentos.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), o furacão terá ventos de até 325 km/h em um raio de 25 quilômetros a partir de seu olho. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) comparou o fenômeno ao tufão Haiyan, que matou milhares de pessoas nas Filipinas em 2013.

A estimativa é a de que o fenômeno atinja o continente à tarde ou no início da noite (horário local). Alto-falantes instalados ao longo da praia da estância de Puerto Vallarta emitiam ordens para que se deixasse os hotéis. As ruas ficaram vazias enquanto sirenes eram acionadas.