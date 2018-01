Maior prêmio da história na loteria dos EUA vai para 3 apostadores

WASHINGTON - O maior prêmio da história na loteria dos Estados Unidos, US$ 1,59 bilhão, será dividido entre três apostadores, informaram nesta quinta-feira, 14, os responsáveis pelas loterias da Califórnia. Ainda não se conhece a identidade dos ganhadores, e representantes da loteria não revelaram se algum deles havia aparecido para reivindicar sua parte do prêmio.

Em um primeiro momento após o sorteio, saiu a informação de que havia pelo menos um bilhete premiado, que foi vendido em uma loja da rede 7-Eleven de Chino Hills, no sul da Califórnia. No entanto, horas mais tarde, a diretora de comunicação das loterias da Califórnia, Russ López, indicou que outros dois bilhetes premiados tinham sido adquiridos na Flórida e no Tennessee.

Os três sortudos deverão dividir o valor integral de US$ 1,5 bilhão em pagamentos anuais durante 29 anos, ou um único pagamento de US$ 930 milhões, sem descontar os impostos. Os números sorteados na quarta-feira foram 4, 8, 19, 27, 34 e o número Powerball, a bola vermelha, foi o 10.

Além de um bilhete premiado, também foram vendidos na Califórnia outros 12 nos quais os apostadores acertaram até cinco números dos seis sorteados.

O alto valor do prêmio gerou grande expectativa nos EUA, e, durante a quarta-feira, filas enormes se formaram em vários estabelecimentos do país, já que muitas pessoas não queriam perder a oportunidade de fazer uma aposta antes do sorteio.

O prospecto de se tornar rico instantaneamente provocou um frenesi na venda de bilhetes lotéricos, que estima-se ter sido da ordem de US$ 1,3 milhão por minuto durante o pico de venda na quarta-feira, disse o diretor-executivo da loteria no Texas, Gary Grief, numa coletiva de imprensa.

Desde 4 de novembro, ninguém tinha ganhado o primeiro prêmio da loteria durante 19 sorteios consecutivos, em razão da probabilidade muito pequena, uma em 292 milhões, de acertar a série de seis números.

A loteria Powerball está presente em 44 Estados dos EUA, no Distrito de Columbia, onde fica a capital Washington, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens.

Em março de 2012, a loteria Mega Millions distribuiu US$ 656 milhões, que até agora era o maior prêmio na história do país.

Tanto a Powerball como a Mega Millions reduziram nos últimos anos as probabilidades de se acertar uma aposta para propiciar vários sorteios consecutivos, cujos valores aviltantes atraem cada vez a mais apostadores e geram vendas multimilionárias. / EFE e REUTERS