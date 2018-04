Maior roda gigante do mundo dá sua primeira volta em Cingapura A maior roda gigante do mundo, a Singapore Flyer, realizou sua primeira volta nesta segunda-feira, oferecendo a passageiros uma ampla visão panorâmica da cidade-Estado, assim como de partes das vizinhas Malásia e Indonésia. Mais de 700 executivos, de 17 empresas, e seus convidados apreciaram a vista noturna de Cingapura. O custo da primeira volta para as companhias foi de 6.277 dólares por cápsula da roda. "É muito legal ser capaz de ver os campos de golfe de Cingapura do alto e o autódromo sendo construído", relatou Joanne Chong, de 16 anos. O pai da garota, Winstedt Chong, um executivo do setor de consultoria, ficou menos impressionado. "Eu passei pelas rodas gigantes de Kuala Lumpur e Tóquio, e a Singapore Flyer não é tão bonito. Espero que eles melhorem a iluminação e a decoração", disse o pai. A 165 metros de altura, a Singapore Flyer, que será aberta a público em março, tem 30 metros a mais do que a London Eye. Entretanto, ambas serão deixadas para trás com a "Grande Roda da China", em Pequim, que terá 208 metros. A Singapore Flyer custou 170 milhões de dólares, tem 28 cápsulas de transporte unidas a um círculo de 150 metros de diâmetro. Cada cápsula pode levar até 28 pessoas.